Мировые цены на железную руду выросли до максимума за 7 месяцев

Цены на железную руду выросли до максимума за последние семь месяцев на фоне резкого сокращения поставок из Бразилии в условиях пандемии коронавируса и постепенном увеличении спроса в Китае. С начала апреля желруда подорожала на 20%.

Фьючерсы на руду с 62% содержанием железа на Даляньской сырьевой бирже подорожали на 10% – до 759 юаней ($107) за тонну, что является максимумом с октября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает аналитик Macquarie Серафино Капоферри, поставки железной руды из Бразилии в мае рухнули почти на четверть из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который в этой стране является одним из самых тяжелых в мире. Бразилия экспортировала 15,27 млн тонн желруды за три недели мая, что на 19,4 млн тонн меньше, чем годом ранее, при том, что в мае прошлого года поставки были уже ниже обычных из-за аварии на дамбе Vale SA.

По словам аналитика, местные шахты испытывают серьезные трудности, поскольку требуют более активного использования человеческого труда, чем, например, австралийские.

Бразильская Vale, крупнейший мировой производитель желруды, в апреле объявила, что из-за пандемии ее добыча в этом году будет примерно на 40 млн тонн меньше, чем ожидалось, и составит 345-370 млн тонн. Для сравнения: в 2019 году производство желруды в Бразилии в целом составило 480 млн тонн, что соответствует примерно 20% глобальной добычи.

Подъем цен также показывает, что восстановление экономической активности в Китае набирает силу после спада в первые месяцы текущего года из-за коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт ЖРС в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39,9 млн тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% – до $3,4 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).