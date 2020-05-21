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Остатки средств на валютных счетах Казначейства сократились до 32 миллиардов, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах Казначейства сократились до 32 миллиардов, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах правительства составляют около 32 млрд грн в эквиваленте ($1,3 млрд по текущему курсу).

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"На счетах казначейства, валютных счетах примерно 32 миллиарда гривен. В гривневом эквиваленте. Там и евро, и доллары есть", – сказал министр.

Марченко добавил, что в ближайшее время Украина рассчитывает получить не менее $1,75 млрд от МВФ для финансирования дефицита госбюджета.

"На текущий момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время", – сказал министр.

"Это позволит получить от МВФ около $3,5 млрд в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка – еще до миллиарда. Это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС – 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 миллиарда евро, которые мы можем получить дополнительно", – уточнил Марченко.

Как сообщалось, остатки средств на валютных счетах Госказначейства на 3 февраля составляли 42,3 млрд грн в гривневом эквиваленте. После этого Минфин не публиковал эти данные.

Автор: 

держборг (1086) Казначейство (215) Мінфін (2928) Марченко Сергій (248)


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Так і до 100 тис. не далеко
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21.05.2020 13:51 Відповісти
Мне нравиться как эти шлемазелы , пишут статью , на валютных счетах осталось 32 лярда , я думал это $ , ан нет, они уточняют гривен , лярдов то оказывается всего 1,3$
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21.05.2020 15:54 Відповісти
29.10.2019. форум в Мариуполе. В.Зеленский:"Украина - это Apple, который начинает свой путь в гараже".
22.01.2020. форум в Давосе. В.Зеленский:"У нас есть все, чтобы стать успешной страной".
21.05.2020. Подайте кто-нибудь и сколько-нибудь, так как гараж и все остальное уже стырили.
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21.05.2020 16:06 Відповісти
Чекайте, я щось не розумію: ті, хто критикував попередню владу за кредити, тепер самі чекають їх та й немало: 3,5+1+0,5+1,2=6,2 млрд.
За кого ж ЗЕленятка голосували? За Голобородька, який послав МВФ чи за старого проститута, який просить грошенят? Здається останній образ був показаний кварталом
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21.05.2020 17:05 Відповісти

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