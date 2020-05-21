Остатки средств на валютных счетах Казначейства сократились до 32 миллиардов, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах правительства составляют около 32 млрд грн в эквиваленте ($1,3 млрд по текущему курсу).

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"На счетах казначейства, валютных счетах примерно 32 миллиарда гривен. В гривневом эквиваленте. Там и евро, и доллары есть", – сказал министр.

Марченко добавил, что в ближайшее время Украина рассчитывает получить не менее $1,75 млрд от МВФ для финансирования дефицита госбюджета.

"На текущий момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время", – сказал министр.

"Это позволит получить от МВФ около $3,5 млрд в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка – еще до миллиарда. Это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС – 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 миллиарда евро, которые мы можем получить дополнительно", – уточнил Марченко.

Как сообщалось, остатки средств на валютных счетах Госказначейства на 3 февраля составляли 42,3 млрд грн в гривневом эквиваленте. После этого Минфин не публиковал эти данные.