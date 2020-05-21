АО "Укрзализныця" завершила демонтаж МАФов на вокзале Киева и усилила меры безопасности для максимального комфорта пассажиров, заявил и. о. председателя компании Иван Юрик.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

По его словам, уже завершен демонтаж МАФов на станции "Киев-Пассажирский". Всего было демонтировано 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив.

МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Кроме того, для усиления правопорядка на вокзале с февраля 2020 года "Укрзализныця" привлекла работников Национальной полиции. Сейчас на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управление полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.

Также на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" установлена новая система видеонаблюдения (22 камеры), которая имеет функцию распознавания лиц. В частности, камеры наблюдения установлены на спусках к путям, где по статистике осуществляется больше всего краж. Система способна распознавать лицо, когда она попадает в поле объектива видеокамер.