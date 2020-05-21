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Кабмин утвердил планы создания объединенных общин в еще четырех областях

Кабмин утвердил планы создания объединенных общин в еще четырех областях

Кабинет министров на заседании 20 мая утвердил перспективные планы формирования территорий общин Днепропетровской, Киевской (обе – с доработкой), Ривненской и Сумской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.

Так, в Днепропетровской области предусмотрено 85 способных территориальных общин, в Киевской – 69, в Ривненской – 64, в Сумской – 51. Планы охватывают 100% территории области.

Таким образом, утверждены планы формирования территорий 21 области.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оставшиеся регионы получат планы территорий в ближайшее время.

"В ближайшее время рассчитываем утвердить документы еще трех областей и АР Крым, чтобы охватить перспективными планами 100% территории страны и продолжить успешную реформу децентрализации", – написал премьер в своем канале в Telegram.

Кабмин утвердил планы создания объединенных общин в еще четырех областях 01

Автор: 

Кабмін (7742) Мінрегіонрозвитку (636) територіальна громада (36)


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