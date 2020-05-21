Минфин надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, – Марченко
Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, что облегчит выполнение госбюджета.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.
"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс – 30. При 30-ти рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а вы понимаете, что в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", – сказал Марченко.
При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.
"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит", – добавил Марченко.
Как сообщалось, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/$, однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/$.
Будь ласка, зачекайте...
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Так держать, Зеля!
Только не забудь, что после девальвации надо еще будет юристов взять в ежовые рукавицы и поставить в осадное положение
Министра можно понять. НБУ банально гробит экономику дорогой гривней, хотя и минфин сам виноват эмитируя ОВГЗ.
С начало года евро был по 4, 25 (средний) - сейчас по 4, 63 (средний)...
Мы уже вымираем, а так вымирание просто ускорится и это все на фоне развала экономики, медицины, неработающей судебной системы и узурпации власти преступным маланским олигархатом. Это не геноцид нет, точно ниразу не геноцид?
ти - лысый и квартал в таком случае торчат крашенной блондинке спаленную хату.....
Типа "бюджет принимался в марте, поэтому хрен знает что будет до сентября". Вообще то бюджет должен приниматься до января с прогнозом на весь год. Если министр финансов даже в марте не может спрогнозировать экономическую ситуацию, которая будет в сентябре, то нафиг нужен такой министр???