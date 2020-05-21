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Минфин надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, – Марченко

Минфин надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, – Марченко

Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, что облегчит выполнение госбюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс – 30. При 30-ти рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а вы понимаете, что в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", – сказал Марченко.

При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.

"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит", – добавил Марченко.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/$, однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/$.

Автор: 

гривня (1540) курс (1493) Мінфін (2928) Марченко Сергій (248)


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Топ коментарі
+10
А что не 49
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21.05.2020 14:53
+10
Зебилы , сэр.
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21.05.2020 14:59
+9
Все впереди. Ведь отныне бюджет у нас наполняется за счет роста курса доллара
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21.05.2020 15:19
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А что не 49
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21.05.2020 14:53 Відповісти
Все впереди. Ведь отныне бюджет у нас наполняется за счет роста курса доллара
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21.05.2020 15:19 Відповісти
Он кито вообще? Что это за влажные мечты минфина! Грабить всех решили опять! Не досидите и 2х лет в таком духе.
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21.05.2020 14:58 Відповісти
Зебилы , сэр.
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21.05.2020 14:59 Відповісти
Для отчетности минфина,надо чтоб цены на всё поднялись ? Ну ни идиоты ?!
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21.05.2020 15:02 Відповісти
Гомососы выбрали себе вождя из народа, и за это вождь из народа дарит им девальвацию, чтобы они могли терпеть и крепчать.
Так держать, Зеля!
Только не забудь, что после девальвации надо еще будет юристов взять в ежовые рукавицы и поставить в осадное положение
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21.05.2020 15:05 Відповісти
Простите из какого народа - прошу вас уточнить, это важно!
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21.05.2020 17:00 Відповісти
Естественно из своего, гомосоветикусского народа. Из украинского народа они вождя в принципе не выбирают. У них если не Зеля то Бойко.
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21.05.2020 17:08 Відповісти
руки чешутся печатать гривны.А ТЫ НЕ ЧЕШИ.
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21.05.2020 15:10 Відповісти
Ну как же их не чесать,если там финансовая чесотка в терминальной стадии.
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22.05.2020 06:30 Відповісти
Товарищ желает опустить курс гривны и включить инфляцию в 12%! При депозитах в 10-13% годовая инфляция будет около 12+8. А ставка НБУ 8 а инфляция 20 и кто купит потом у Вас гривневые ОВГЗ? Ахахха. Сергей завтра Шмыгаля пригласи в школу. Почитаем твой дневник вместе.
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21.05.2020 15:10 Відповісти
Коли перестануть купувати ОВДЗ, то долар почне дорожчати. Гривня укріплювалася, коли були великі ставки на ОВДЗ. Але такі великі коливання курсу валют дуже шкодять. Треба припиняти гратися з цими ОВДЗ. Подивимось, що буде, коли почнуть погашати ці облігації.
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21.05.2020 22:05 Відповісти
Если первое полугодие в среднем около 27, тогда второе полугодие должно быть 33, чтоб выйти на конец года в среднем на 30.
Министра можно понять. НБУ банально гробит экономику дорогой гривней, хотя и минфин сам виноват эмитируя ОВГЗ.
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21.05.2020 15:16 Відповісти
Долар нужен по 33, чтоб на конец года выйти на 30 по году. И это правильно. Курс нужно делать такой по которому сверстан бюджет. Да и экспортеров нужно поддерживать слабой гривней, иначе будем в опе, особенно на фоне западных стран удешевляющих свои валюты. Результаты крепчающей гривни мы уже наблюдали в прошлом году, когда при падении цен на металл додумались еще и в сильную гривню поиграть (да еще и крепче чем в бюджете прописано)... Конечно, получили вполне ожидаемый результат - падение пром производства и дыру в бюджете.
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21.05.2020 15:23 Відповісти
Да некомпетентные они, и еще + и раскрадают бюджет. Тут никакой доллар не поможет, хоть по 40
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21.05.2020 15:37 Відповісти
Также вполне ожидаемый результат - падение доходов людей, рост цен на все и подорожание всего импорта. Лепота.
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21.05.2020 15:54 Відповісти
все верно - "крепкая" гривна сейчас не хорошо...- вон, даже Поляки, и это при их то - рост господарки как минимуму 4, 3 %... Отпустили евро курс злотого...
С начало года евро был по 4, 25 (средний) - сейчас по 4, 63 (средний)...
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21.05.2020 15:27 Відповісти
Ребята, причем тут крепкая или слабая гривна... Проблема в банде у власти. При этих чуваках у руля нам кирдык. Они просрут и спустят все.
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21.05.2020 15:39 Відповісти
кирдык с прошлой властью наступил, когда доллар с 8 скакнул до 27, или не так?
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21.05.2020 17:54 Відповісти
Ты видно запамятовал, что когда это случилось у нас началась война, рухнул ввп и экспорт, товарооборот с рашкой и тд. У вас ботов с памятью вообще плохо.
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21.05.2020 22:20 Відповісти
Ну что зелюки, а вы скавулили про доллар по 25)) По 30 нужно! По 30!
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21.05.2020 15:16 Відповісти
Фанатам крепкой гривни советую посмотреть на т что делают США и ЕС - вливают в экономику деньги. От этого деньги подешевеют (и без того дешевые), а мы со своей дорожающей гривней будем лапу сосать наблюдая дальнейшее падение экспорта и промпроизводства...
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21.05.2020 15:18 Відповісти
поржал)).. и премии платить баксами!!!)))
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Очередная зеленая дуля для украинцев от узеленских.
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21.05.2020 15:56 Відповісти
И нах такой минфин, который надеется на ослабление национальной валюты?!!
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21.05.2020 15:57 Відповісти
Короче понятно , умные люди делают деньги , а эти их только печатать умеют я даже не знаю плакать или смеятся Хотя я раньше и критиковал все время шоколад , но сейчас я прихожу к мысли , Верните Барыгу ,
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21.05.2020 16:05 Відповісти
Правильно ！И я буду получать пенсию не 45долл.а 40долл.Очень правельный бютжет у команды Зе！
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21.05.2020 16:07 Відповісти
https://biz.censor.net/user/470677, а ти пенсію витрачаєш на закупівлю валюти?
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21.05.2020 22:11 Відповісти
Грабители
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21.05.2020 16:09 Відповісти
Давай делай курс 100 и сделаете все пять бюджетов разом взяті !
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21.05.2020 16:12 Відповісти
Сделайте курс 40 и бюджет в полном порядке, а граждане а голой жопой.
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21.05.2020 16:17 Відповісти
https://biz.censor.net/user/439486 не грабители , Далбо..бы
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21.05.2020 16:20 Відповісти
Шо там зєлєбобікі, скуштували "долар по 8" від зекоманди? )
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21.05.2020 16:52 Відповісти
Погано вчились! ***** мав вигоду в два рази! Вчіться у всегалактичного економіста, недоучки!
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21.05.2020 16:56 Відповісти
Давай 73 млять!!!
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21.05.2020 17:01 Відповісти
Вот официальные данные, думаю приукрашенные: уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентного пункта пункта выше значение 2019 годаИсточник: https://biz.censor.net/n3197069
Мы уже вымираем, а так вымирание просто ускорится и это все на фоне развала экономики, медицины, неработающей судебной системы и узурпации власти преступным маланским олигархатом. Это не геноцид нет, точно ниразу не геноцид?
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21.05.2020 17:07 Відповісти
так по 100 давай, как порошенко с газом, перевыполняй план
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21.05.2020 17:52 Відповісти
млять, как минфин может делать такие заявы, они же поднимают ажиотаж и разгоняют курс и инфляцию.
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21.05.2020 17:57 Відповісти
Гнать цього марченка сраною мітлою якщо буде 30грн за 1$ пнх
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21.05.2020 18:01 Відповісти
https://biz.censor.net/user/292636, ви відчули на собі знижений курсу долара? Я ні - долар подешевшав, а ціни на товари виросли, в тому числі і на продовольчі. Вам тупо хочеться бачити гарні цифри, а що це дає економіці, ви в цьому повний ноль. Коли аграрії засіялися по високому курсу валюти, а продали по зниженому курсу і понесли збитки, адже свій товар вони продають за валюту. Тоді на внутрішньому ринку вони почнуть продавати дорожче, щоб якось компенсувати ці збитки. А на внутрішньому риноку це ми з вами покупці.
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21.05.2020 22:21 Відповісти
Ти люся ще мені розкажи що коли однотуровий з гончою обвалили курс у три рази і зробилі всіх у три рази біднішими то вони дбали про народ.ДА ПНХ ти разом з такими добродіями і аграріями.
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22.05.2020 04:40 Відповісти
Якщо це так гарно для економіки то чому інші країни не обвалюють свою валюту?
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22.05.2020 04:43 Відповісти
вот и бєня того же мнения - чем больше опустим нацвалюту тем лехче отдать долги..... и к ста-
ти - лысый и квартал в таком случае торчат крашенной блондинке спаленную хату.....
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21.05.2020 21:19 Відповісти
Шо за дебилов набрали в зеленый кабмин? Где они находят таких придурков?
Типа "бюджет принимался в марте, поэтому хрен знает что будет до сентября". Вообще то бюджет должен приниматься до января с прогнозом на весь год. Если министр финансов даже в марте не может спрогнозировать экономическую ситуацию, которая будет в сентябре, то нафиг нужен такой министр???
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22.05.2020 07:29 Відповісти
избрание зедленеского приведет к росту антисемитизма в Украине. И через год после избрания понятно, почему
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22.05.2020 07:40 Відповісти
Он, наверное, у Путлера учился. Тот тоже как то заявил, что чем дешевле рубль, тем легче выполнять бюджет. Чую до сентября перевешают этих зелебобиков на Хрещатике, на каштанах и столбах.
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22.05.2020 07:40 Відповісти

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