Министр финансов пожаловался на нехватку кадров для таможни

Министерство финансов столкнулось с нехваткой качественных кадров для замены руководства Государственной таможенной службы.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Кадровый потенциал за последние годы на таможне иссяк. Найти качественные кадры сложно. Мы сейчас даже меняя тех, которые есть, даем кредит доверия людям, которые были ранее не запятнаны", – сказал Марченко.

В то же время министр заявил о готовности менять руководство Государственной таможенной службы, за исключением ее временного главы.

"Если эти кадры не оправдают доверия, будем менять. Ждать никто не будет. Нет возможности отобрать идеальную команду и сказать, что "все, мы решили, эти люди будут работать". Будем делать ротацию, будем увольнять до тех пор, пока мы не найдем то количество людей, которые будут давать качество работы таможни", – сказа Марченко.

"(И.о. главы Государственной таможенной службы, – ред.) Игорь Муратов ответственно относится к своей работе. У него есть кредит доверия, чтобы сформировать команду и поработать до того момента, пока не закончится карантин и не будет назначен конкурс. Пойдет ли он на конкурс или нет, посмотрим. Я пока не знаю, это будет зависеть, во-первых, от его желания, во-вторых, от обстоятельств", – добавил министр.

Напомним, 29 апреля министр финансов Сергей Марченко заявлял, что новый глава Государственной таможенной службы будет назначен Кабмином в ближайшее время.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко, а временно исполняющим обязанности главы Таможенной службы – руководителя одного из ее департамента Игоря Муратова.