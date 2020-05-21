Ryanair снизил еженедельные траты в три раза

Лоукост Ryanair снизил еженедельные траты в мае до 60 млн евро по сравнению с 200 млн евро в марте.

Об этом говорится в презентации авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Такого показателя удалось достичь с помощью мер по сохранению наличности, урезанию затрат, отказу от выкупа акций и откладыванию текущих и несущественных капиталовложений.

В текущей ситуации лоукост также может экономить на лизинговых платежах, поскольку 77% его флота Boeing 737 находится в собственности.

Ликвидность Ryanair на данный момент составляет 4,1 млрд евро. При этом компания смогла получить поддержку от властей Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (667 млн евро) на оплату зарплаты персоналу во время простоя.

Авиакомпания также намерена пересмотреть планы по развитию своего дочернего предприятия в Австрии Laudamotion. В качестве одной из мер рассматривается закрытие базы с самолетами A320 в Вене, если руководство не сможет договориться с персоналом и профсоюзами о снижении трат на оплату труда.