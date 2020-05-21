Разумков подписал "антиКоломойский" закон
Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон о регулировании банковской деятельности, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №2571-д на сайте Верховной Рады.
В частности, 21 мая законопроект возвращен с подписью главы Рады и направлен на подпись президенту.
Как сообщалось, накануне в ходе пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет так называемый "антиКоломойский" закон до конца недели для скорого подписания нового кредитного соглашения с МВФ.
Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон.
Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
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