"Укроборонпром" показал неэффективность в управлении госавиапредприятиями, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал планы руководства "Укроборонпрома" по реформированию государственных авиационных предприятий и считает необходимым разработку долгосрочной государственной авиационной программы.

Об этом говорится сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны по итогам совещания по вопросам развития авиационной отрасли Украины, передает БизнесЦензор.

"По мнению представителей авиационной отрасли, "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями, а поспешная корпоратизация отдельных предприятий без учета принципов государственной военно-промышленной политики может привести к негативным последствиям. Важным в этом контексте является обеспечение предприятий государственным заказом, сохранение трудовых коллективов и привлечения инвестиций в новейшие отечественные разработки", – сказано в сообщении.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул актуальность введения должности вице-премьер-министра, министра по вопросам оборонно-промышленной политики.

"Среди ключевых задач в авиационной отрасли, определенных президентом Украины, Данилов назвал, в частности, создание национального авиаперевозчика", – сообщает СНБО.

Касаясь вопроса реформирования "Укроборонпрома", Данилов предостерег от необдуманных решений и отметил необходимость сохранения уникального национального производства, научной базы и квалифицированных кадров.

Представители авиапроизводителей, в частности, отметили, что в условиях войны с Россией они смогли самостоятельно довести документацию по производству ведущих моделей самолетов до 100%.

Как сообщалось, реформа "Укроборонпрома" предусматривает создание шести отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна по принципу отраслевой синергии компетенций и затем – ликвидацию самого госконцерна.