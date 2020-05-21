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Пандемия может навсегда изменить поведение покупателей, – глава Walmart

Пандемия может навсегда изменить поведение покупателей, – глава Walmart

Многие изменения в покупательском поведении, вызванные пандемией, включая взлет онлайн-продаж, могут оказаться долговременными.

Так считает глава крупнейшей в США компании розничной торговли Walmart Inc. Джон Фернер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тяжело сказать, как долго продержатся эти изменения, хотя я считаю, что многие окажутся долговечными", – сказал Фернер в интервью The Wall Street Journal. 

По словам Фернера, в некоторые периоды прошлого квартала рост онлайн-заказов с услугой самовывоза составлял 300%.

Ранее на этой неделе Walmart сообщил, что интернет-продажи в первом квартале взлетели на 74%. В связи с этим компания задействовала еще 2,4 тыс. магазинов для доставки онлайн-заказов.

В то же время, как отмечает WSJ, компания отложила запуск сервиса быстрой доставки Walmart+, который мог бы конкурировать с Amazon Prime. Комментируя конкуренцию с Amazon.com Inc., Фернер отметил, что преимуществом Walmart является "многоканальность" продаж.

"Тот факт, что мы являемся многоканальным ритейлером, помог Walmart в последние месяцы", – сказал он.

По итогам первого квартала Walmart увеличил чистую прибыль и выручку, при этом сопоставимые продажи в США выросли на 10%.

Автор: 

інтернет (1328) продаж (2063) коронавірус (3210)


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Без всяких пандемий - чем выше развитие общества , тем люди боле изолированны друг от друга.
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21.05.2020 20:59 Відповісти

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