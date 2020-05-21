Активы "Приватбанка" за год выросли на 11,4%

Активы государственного "Приватбанка" по итогам 2019 года составили 309,7 млрд грн, что на 11,4% больше этого показателя за 2018 год (278,05 млрд грн).

Об этом свидетельствует годовая финансовая отчетность банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, в том числе кредиты клиентам за указанный период выросли на 18,8% – до 59,5 млрд грн, а инвестиционные ценные бумаги уменьшились на 15,5% – до 152,16 млрд грн.

Обязательства финучреждения за 2019 год увеличились на 3,5% – до 255,19 млрд грн, в том числе депозиты – на 4,1%, до 240,6 млрд грн.

Собственный капитал банка возрос на 58,2% – до 54,53 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 206,06 млрд грн.

Согласно документу, чистая прибыль банка за год выросла в 2,55 раза – до 32,6 млрд грн, в то же время, прибыль за четвертый квартал сократилась на 23,2% – до 5,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 17,4% – до 19,67 млн грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.