Украина планирует закупить на средства ЕИБ несколько сотен ИВЛ, – Степанов

Министерство здравоохранения планирует закупить несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки за средства кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время поездки в Черновицкую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОГА

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будут закуплены несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", – сообщил Степанов.

С главой Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком он обсудил заработные платы врачей.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, как уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас", – заявил министр.

Как сообщалось, ранее планировалось закупить 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

По данным Минрегиона, Европейский инвестиционный банк может предоставить Украине заем в 40 млн евро для борьбу с коронавирусом.