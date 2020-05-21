Первый заместитель Степанова уволился из Минздрава после месяца работы

Кабинет министров уволил Елену Теряеву с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №546-р от 20 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Теряева уволена согласно поданному заявлению.

Напомним, Кабинет министров назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения 8 апреля 2020 года.

Теряева до октября 2014 года возглавляла управление здравоохранения оккупированной Макеевки, после чего работала в частных компаниях, возглавляла одесский Центр экстренной медицинской помощи и департамент здравоохранения Одесской областной госадминистрации, когда главой ОГА работал нынешний министр здравоохранения Максим Степанов.

До назначения в Минздрав Теряева занимала должность директора Южного межрегионального департамента НСЗУ.