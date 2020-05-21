"Укрзализныця" установит на киевском вокзале новые эскалаторы за 10 миллионов

"Укрзализныця" планирует в ближайшее время подписать лизинговую сделку на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик во время инспекции вокзала, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Много лет мы слышим жалобы на постоянный выход из строя эскалатора на столичном вокзале, но пришло время положить этому конец. У нас был долгий процесс поиска лучшего варианта решения приоритетного для нас вопроса – обеспечения максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров, но решение найдено и вскоре будет воплощено", – подчеркнул Юрик.

По словам Юрика, при отборе специальная лизинговая комиссия "Укрзализныци" руководствовалась рядом критериев. Среди них цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность. Комиссия тщательно изучила все предложения. Лучший проект и выгодные условия предложил укркинский производитель – "Крюковский вагоностроительный завод".

"Поэтому уже в этом году в вопросе замены эскалаторов на Центральном вокзале будет поставлена ​​точка", – добавил глава "Укрзализныци".

В компании уточнили, что сейчас на вокзале работают эскалаторы, рассчитанные для торговых центров, однако на вокзале людей значительно больше, поэтому КВСЗ будут обустроены так называемые "тяжелые" эскалаторы. Они значительно более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки. Стоимость составит около 10 млн грн.