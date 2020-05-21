Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений

Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

В том числе с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что меньше плана на 2,7 млрд грн или 19,5%.

При этом 21 мая они составили 1 млрд, что меньше плана на 0,2 млрд грн.

В то же время было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года – до 22,59 млрд грн.

При этом в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.