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Новини
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Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений

Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений

Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

В том числе с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что меньше плана на 2,7 млрд грн или 19,5%.

При этом 21 мая они составили 1 млрд, что меньше плана на 0,2 млрд грн.

В то же время было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.

Как  сообщалось, по данным Госказначейства, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года – до 22,59 млрд грн.

При этом в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.

Автор: 

Пенсійний фонд (411) пенсія (683) пенсійний збір (14) ЄСВ (40)


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Топ коментарі
+4
100 млрд не поступлений в бюджет - вот главный финансовый показатель года Зеленского!
Эти деньги осели в карманах олигархической Системы Украины.
Думаете силовики кинулись ловить и сажать коррупционеров?
Дела Шеремета, Черновол, Стерненко говорят, что мы в очередной раз ошиблись с выбором Президента Украины!
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21.05.2020 20:29
+2
пєнсіанєри - баласт. Зє!льона плєсєнь хоче звести їх. Даю підказку - найбільшу нагрузку на пенсійний фонд оказивают судді, госчиновники, прокурви та мусора
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21.05.2020 18:41
+1
все будет Зе как вы и хотели...
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21.05.2020 18:14
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. . . "Правильной дорогой идем, тоФарищи" . . .
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21.05.2020 18:09 Відповісти
все будет Зе как вы и хотели...
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21.05.2020 18:14 Відповісти
Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений - Цензор.НЕТ 4129
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21.05.2020 18:37 Відповісти
оттаке! В тебе всі тузи, але в когось стріт-флеш!
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21.05.2020 18:38 Відповісти
пєнсіанєри - баласт. Зє!льона плєсєнь хоче звести їх. Даю підказку - найбільшу нагрузку на пенсійний фонд оказивают судді, госчиновники, прокурви та мусора
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21.05.2020 18:41 Відповісти
100 млрд не поступлений в бюджет - вот главный финансовый показатель года Зеленского!
Эти деньги осели в карманах олигархической Системы Украины.
Думаете силовики кинулись ловить и сажать коррупционеров?
Дела Шеремета, Черновол, Стерненко говорят, что мы в очередной раз ошиблись с выбором Президента Украины!
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21.05.2020 20:29 Відповісти
Прибуток до бюджету, в тому числі і до пенсійного фонду, надходили з банківських депозитів громадян, тобто з процентів по вкладам відраховувалися податки, як і з зарплатні 19.5% і це великі гроші, адже в банках на депозитах українців розміщена величезна сумма грошей. З нового року процентні ставки по депозитах різко були знижені, майже в два рази, щоб надавати малому і середньому бізнесу дешевші кредити. Але кредити бізнес не поспішає брати. Отже і бізнес не розвивається і надходження до бюджету знизилися в результаті зниження ставок по депозиту. Я не кажу, що це єдина причина, але одна із небагатьох. Ну і, певна річ, одна з основних причин це карантин.
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21.05.2020 21:45 Відповісти
пенсии фсё?
Надо затянуть пояса и еще немного потерпеть.Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений - Цензор.НЕТ 1670
Дайте Бубочке еще немного времени.Одного срока не хватит.
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22.05.2020 06:20 Відповісти
Так подождите! The распылялся шо хочет построить 25 спортивных комплексов по всей стране! Так будем комплексы будувать или пензионерам пензии платить, товарищ The?
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22.05.2020 10:08 Відповісти
Все уехали на клубнику.
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22.05.2020 10:48 Відповісти
5 ПРИЧИН ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС И ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ http://ladyma.xyz/5-prichin-vypadeniya-volos-i-luchshie-metody-lecheniya/
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24.05.2020 12:37 Відповісти

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