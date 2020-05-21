"Украинское Дунайское пароходство" в первом квартале получило 180 миллионов чистой прибыли

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) по результатам января-марта 2020 года получило 180,4 млн грн чистой прибыли (за аналогичный период 2019 года предприятие имело 20,1 млн грн убытка).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры. передает БизнесЦензор.

За три месяца 2020 года морскими судами пароходства было перевезено 378,1 тыс. тонн грузов, выполнив тем самым план на 103,6%.

"Предыдущий руководитель "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрий Чалый сказал, что единственный вариант дальнейшей работы предприятия он видит только в его продаже. И это при том, что финансовые результаты компании, мягко говоря, были страшные, а задолженность была по всем направлениям, в том числе и по заработной плате. Мы сменили руководителя - им стал Алексей Хомяков. Сейчас у него две главные задачи: содействовать правоохранительным органам в расследовании деятельности предыдущего руководства и наладить работу предприятия и вывести его из кризиса", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщалось, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" по результатам 2019 года получило 8,635 млн грн убытков по сравнению с 7,228 млн грн прибыли за 2018 год.

Министерство инфраструктуры Украины в ноябре 2019 года назначило исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" юридического консультанта компании "Астерс" Алексея Хомякова.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Флот УДП насчитывает около 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.