"Киевавтодор" увеличил расходы на уборку снега вопреки теплой зиме

За зиму 2019-2020 годов "Киевавтодор" потратил больше денег на уборку и вывоз снега, чем в прошлом году, когда зима была более снежной.

Как передает БизнесЦензор, документ с расходами коммунальной корпорации опубликовал в Facebook юрист Ростислав Кравец.

Согласно официальной информации, в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года "Киевавтодор" потратил 328,2 млн грн на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период, тогда как в сезон 2019-2020 годов расходы выросли до 395,4 млн грн.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закупленные, но не использованные зимой материалы будут использованы в следующем сезоне, передает пресс-служба КГГА.

"Каждое столичное ДЭУ имеет план заготовки посыпочных материалов. И соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была не снежной и, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли у столичных ДЭУ составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне, также были направлены на зарплату работникам ДЭУ, приобретение горюче-смазочных материалов.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она – многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", – сказал Кличко.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этом году впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не наступила метеорологическая зима, а устойчивого снежного покрова не было за все три зимних месяца.