EasyJet возобновит полеты 15 июня
Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc планирует возобновить полеты 15 июня.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Первоначально полетное расписание в основном будет включать внутренние рейсы в Великобритании и Франции, сообщил авиаперевозчик. В дальнейшем число маршрутов будет расширяться.
Пассажиры, бортпроводники и наземная бригада должны будут носить маски, будут доступны дезинфицирующие салфетки и санитайзеры. При этом изначально питание в самолетах предоставляться не будет, сообщает MarketWatch.
Котировки акций easyJet в ходе торгов в четверг подскочили на 5,3%. Рыночная стоимость авиакомпании с начала текущего года упала на 60%.
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