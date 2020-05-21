Windrose вводит проездной билет на самолет. ИНФОГРАФИКА

Авиакомпания Windrose, которая после восстановления авиасообщения планирует начать программу внутренних авиаперевозок между шестью городами Украины на самолетах ATR-72, первой среди украинских авиаперевозчиков введет проездной билет на авиационном транспорте.

Об этом сообщает UTG, передает БизнесЦензор.

Проездной от Windrose представляет собой механизм бронирования перелетов Украины по фиксированному тарифу независимо от сезонных пиков, выбранного направления и загруженности рейса.

Ограничения относительно периода бронирования отсутствуют - забронировать перелет возможно до начала регистрации на рейс.

Перебронирование - изменение даты, направления и маршрута - возможно с помощью колл-центра авиакомпании 24/7.

Владелец проездного билета может оформить перелет на любое лицо, а идентификация будет происходить по номеру мобильного телефона.

В зависимости от типа авиапроиздного (всего их три), владелец получает возможность осуществлять от 10 до 100 перелетов в пределах Украины, включая такие направления как Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков и Николаев.

Срок действия авиапроизного - один год с даты приобретения.