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Кабмин уволил заместителя главы набсовета "Ощадбанка"

Кабмин уволил заместителя главы набсовета

Кабинета министров решил прекратить полномочия члена наблюдательного совета "Ощадбанка" Игоря Митюкова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №556-р от 20 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, в декабре 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" избрал своей главой Байбу Апин, а заместителем главы – Игоря Митюкова.

Митюков имеет более 40 лет опыта работы в различных финансовых и правительственных учреждениях. С 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanly и возглавлял его украинский офис. В ноябре 2016 года был назначен председателем набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины". В 1997–2001 годах заниммал должность министра финансов Украины.

Кабинет министров назначил Игоря Митюкова независимым членом набсовета "Ощадбанка" 20 ноября 2019 года.

Автор: 

Кабмін (7742) наглядова рада (558) Ощадбанк (673) звільнення (1003)


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