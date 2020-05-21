Кабмин уволил заместителя главы набсовета "Ощадбанка"

Кабинета министров решил прекратить полномочия члена наблюдательного совета "Ощадбанка" Игоря Митюкова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №556-р от 20 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, в декабре 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" избрал своей главой Байбу Апин, а заместителем главы – Игоря Митюкова.

Митюков имеет более 40 лет опыта работы в различных финансовых и правительственных учреждениях. С 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanly и возглавлял его украинский офис. В ноябре 2016 года был назначен председателем набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины". В 1997–2001 годах заниммал должность министра финансов Украины.

Кабинет министров назначил Игоря Митюкова независимым членом набсовета "Ощадбанка" 20 ноября 2019 года.