Аваков пожаловался на нехватку квартир для покупки жилья полицейским

Министерство внутренних дел обеспечило 1476 семей полицейских и спасателей квартирами по программе финансового лизинга.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки в город Черновцы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

За один год, с начала функционирования программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей, в финансовый лизинг приобретено 1476 квартир в разных регионах Украины. 58% квартир получили работники полиции и 42% спасатели ГСЧС. Среди них 16% - участники Антитеррористической операции на востоке Украины.

"Сегодня мы вручаем еще несколько квартир, которые приобрели для полицейских в рамках программы финансового лизинга. Кроме этого, мы планируем купить в Черновицкой области около 200 квартир для работников Национальной полиции, но есть одна проблема - на рынке нет квартир", - сказал министр.

Аваков дал команду руководству Национальной полиции работать с городской властью, чтобы было построено жилье, которое МВД в дальнейшем сможет приобрести для полицейских и спасателей.

В 2020 году МВД планирует обеспечить жильем 2500-3000 семей правоохранителей. Средства на погашение процентов по лизингу заложены как в бюджете Нацполиции, так и в бюджете ГСЧС.

По условиям программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга распределение платежа выглядит следующим образом: за счет государства компенсируются расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации зависит от стажа работы и состава семьи. Например, имея выслугу от 5 до 10 лет - ежемесячный платеж уменьшается на 10%; от 10 до 15 лет - на 20%; от 15 лет - на 30%. Кроме этого, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка.

Как сообщалось, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2019 году приобрело и передало в финансовый лизинг 1 111 квартир общей стоимостью 1,12 млрд грн для обеспечения жильем полицейских.