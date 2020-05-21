Экспорт электроэнергии в апреле упал в 2,5 раза, – Минэнерго (обновлено)

Украина в январе-апреле 2020 года увеличила экспорт электроэнергии на 15% (на 319,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,45 млрд кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 24,7% (на 351,2 млн кВт-ч) – до 1,77 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 24,2% (на 106,4 млн кВт-ч) – до 546,7 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 51,5% (на 138,2 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-апреле 2019 года.

В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом экспорт в апреле 2020 года упал по сравнению с апрелем прошлого года в 2,5 раза (на 355 млн кВт-ч) – 237,9 млн кВт-ч.

В то же время Украина за четыре месяца импортировала 1,7 млрд кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии было поставлено 1,01 млрд кВт-ч, из Венгрии – 408,6 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 78,3 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за четыре месяца текущего года из РФ импортировано 19,25 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,25 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.