Зеленский подписал "антиКоломойский" закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам по решению суда.

Закон также запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок.

"Если суд отменит решение НБУ о выводе банка, ликвидация банка не прекращается, продажа активов и выплаты вкладчикам продолжаются", – отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

В то же время акционеры обанкротившихся банков могут требовать получения денежной компенсации через суд, если он докажет незаконность решения НБУ о выводе банка с рынка. При этом размер компенсации будет определяется международным аудитором, который должен подтвердить наличие капитала в банке на момент вывода.

Закон также меняет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков. В частности, суды не смогут подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы НБУ о банках. Но решения НБУ могут быть признаны судом недействительными.

Кроме того, закон упрощает механизм передачи активов переходному и принимающему банку.

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Как сообщалось, накануне в ходе пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет так называемый "антиКоломойский" закон до конца недели для скорого подписания нового кредитного соглашения с МВФ.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон.

Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон