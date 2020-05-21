Количество операций с платежными картами подскочило на 25%, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам января-марта 2020 года составило 1,39 млрд, а их сумма – 920,5 млрд грн, что больше, чем за соответствующий период 2019 года на 24,5% и 15,6% соответственно.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карточек. В основном - благодаря расширению бесконтактной платежной инфраструктуры и изменениям в платежных привычках. В то же время в первом квартале этого года дополнительным фактором, способствовавшим отказе населения от наличных, было распространение пандемии коронавируса", – отмечается в сообщении.

Так, в январе-марте 2020 по количеству и сумме преобладали именно безналичные операции. Количество безналичных операций составило 1 183,2 млн (85,4% всех операций), а сумма – 503 млрд грн или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составлял 49,7%).

Отмечается также, что украинцы все чаще пользуются бесконтактными и токенизоваными карточками. В целом треть платежных карточек (31%, или 11,3 млн штук), с применением которых были осуществлены расходные операции в марте 2020 года, – это бесконтактные и токенизовани карточки.

В то же время безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованих карточек составляли почти половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (по 49,1% и 48,7% соответственно).

Динамика расширения бесконтактной платежной инфраструктуры остается стабильной. Сейчас уже девять из десяти торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (90,2% торговых POS-терминалов).