Министерство иностранных дел возобновило работу совета экспортеров

21 мая состоялось учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел под руководство министра Дмитрия Кулебы.

Как сообщает пресс-служба МИД, первое заседании прошло в режиме видеоконференции, передает БизнесЦензор.

"Мы понимаем, что сейчас все страны и бизнес ищут возможности выхода из экономического кризиса. МИД – это не только о визах и имидже Украины за рубежом, это и о реально действующих инструментах выхода на внешние рынки. Сейчас, в кризис, это особенно важно: дать возможность увеличить торговлю украинскими товарами за рубежом. Это не касается отдельных компаний. Это касается всей экономики", – заявил Кулеба, обращаясь к представителям более 100 компаний, вошедших в состав обновленного Совета.

По словам министра, главная цель Совета – дать бизнесу возможность продвигать украинские товары на внешние рынки при содействии МИД.

Для достижения этой цели Совет экспортеров и инвесторов будет действовать на постоянной основе, а экспортеры смогут подавать предложения в отношении торгового сотрудничества, либерализации торговых режимов, открытия новых рынков сбыта.

При этом экономические отделы заграничных дипломатических учреждений Украины будут помогать украинским экспортерам в каждой конкретной стране.

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Кроме того, в рамках зарубежных визитов министра, МИД будет предоставлять возможность для директоров или владельцев компаний непосредственных контактов с иностранными партнерами и предложений к наполнению двусторонней повестки дня межгосударственного сотрудничества.

"МИД понимает, что пандемия коронавируса разрушила традиционные цепочки производства и поставок, соответственно определил приоритетом включения Украины в новые маршруты производства и транспортировки товаров на как можно более выгодных условиях. В частности, перенос из других регионов мира в Украину иностранных производств, ориентированных на европейский рынок", – отмечают в министерстве.

Приоритетными задачами министерство указывает формирование положительного имиджа Украины и украинской продукции за рубежом, презентацию привлекательных украинских инвестиционных проектов за рубежом, дипломатическую поддержку иностранных инвесторов в сотрудничестве с украинскими бизнес-партнерами.

По состоянию на 21 мая, в состав обновленного Совета экспортеров и инвесторов при МИД вошли 135 компаний.

Для эффективного сотрудничества, работа в рамках Совета будет организована по принципу отраслевых групп в соответствии со сферой деятельности ассоциаций и компаний.

В частности, планируется создать группы агро- и пищевой промышленности, машиностроения и инжиниринга, транспортных и строительных услуг, металлургии, машиностроения и судостроения, легкой промышленности, химической отрасли, IT и инновационных технологий, консалтинговых и юридических услуг.