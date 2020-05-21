SkyUp создаст в аэропорту "Борисполь" собственную хендлинговую службу

Украинский лоукостер SkyUp Airlines сообщил о планах запустить в аэропорту "Борисполь" собственную хендлинговую службу.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию SkyUp Airlines, передает БизнесЦензор.

"Для повышения качества обслуживания пассажиров авиакомпании в аэропорту "Борисполь" SkyUp готовится к запуску собственного хендлингового департамента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развивать направление будет команда из 83 специалистов.

Кроме того, в авиакомпании продолжается работа над улучшением сервисов для пассажиров.

"Теперь при заказе билета можно добавить к нему услугу питания, зарегистрировать своего питомца для совместного путешествия, купить билет частями. Для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет внедряться и для международных рейсов", - добавляют в SkyUp.

Также, по сообщению авиаперевозчика, за второй год полетов SkyUp выполнил 10 940 рейсов и перевез 1 721 221 пассажира, удвоив свои прошлогодние результаты - 5 203 рейса и 870 000 пассажиров соответственно. Сообщается, что за год программа полетов расширилась с 31 до 45 регулярных и с 15 до 74 чартерных внутренних и международных направлений.

В авиакомпании отмечают, что в SkyUp трудоустроены 89 командиров, 108 вторых пилотов и 310 бортпроводников.

"Часть летной команды подготовлена ​​по программе трудоустройства и подготовки кадетов. Для прохождения подготовки в учебных центрах в Киеве в этом году начали осуществлять набор бортпроводников из Львова и Харькова. В целом команда авиаперевозчика за год выросла с более чем 450 до более 800 специалистов", - подытожили в SkyUp.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp начала развивать грузоперевозки как еще одно направление деятельности. Под эти цели уже была сменена конфигурация кресел в нескольких лайнерах. В марте и апреле компания уже выполнила около 50 грузовых рейсов. Грузовые перевозки авиакомпания планирует осуществлять и после открытия пассажирского авиасообщения по окончании карантина.