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Италия откроет все аэропорты с 3 июня

Италия откроет все аэропорты с 3 июня

Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.

Об этом заявила министр транспорта страны Паола Де Мишеле, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут", - сказала Де Мишеле.

Де Мишеле выступила с заявлением после того, как 16 мая итальянское правительство объявило, что позволит туристам с ЕС въезжать в страну с этой даты. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

Италия, первая европейская страна, пострадавшая от пандемии коронавируса, закрыла некоторые аэропорты, включая аэропорт "Линате" в Милане, 12 марта.

Другие аэропорты продолжили работать, но с ограничениями. Это, например, римский "Фьюмичино", миланский "Мальпенса" и аэропорты Болоньи, Палермо, Бари и Турин.

До 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих там, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

Автор: 

аеропорт (1161) Італія (443) карантин (2077) коронавірус (3210)


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