Футбольная ассоциация продаст долю в скандальной компании нардепу Ефимову

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Атомвинд-Краматорск" на приобретение совместно с общественной союзом "Украинская ассоциация футбола" контроля за обществом с ограниченной ответственностью "ФФУ Продакшн".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно данным госреестра, сейчас "Украинская ассоциация футбола" является единственным собственником "ФФУ Продакшн". Ее возглавляет бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко.

Бенефициаром ООО "Атомвинд-Краматорск" в реестре указан Максим Ефимов – еще один бывший народный депутат от "БПП", который в нынешнем составе парламента входит в группу "Доверие". Ефимову также принадлежит контрольный пакет акций "Донбассэнерго".

Как сообщалось, в июне 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование возможных злоупотреблений должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в отношении бывшего президента Федерации футбола Украины, экс-народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих.

В конце 2017 года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов. При этом на счетах офшорной фирмы осело более $1,5 млн международного кредита, полученного ФФУ на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей "ФФУ Продакшн" вследствие того, что оборудование для него закупалось через офшорную прокладку в ОАЭ с наценкой в 20%.