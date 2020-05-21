Выплаты членам набсовета "Приватбанка" за год выросли на 36%

Выплаты членам наблюдательного совета государственного "Приватбанка" (Киев) в 2019 году возросли на 35,8% по сравнению с 2018 годом – до 167 млн грн (123 млн грн).

Об этом свидетельствует годовая финансовая отчетность на сайте банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, административные и другие операционные расходы руководства банка в 2019 году не изменились по сравнению с 2018 годом и составили 2 млн грн, тогда как административные и другие операционные расходы связанных лиц учреждения снизились на 60% – до 15 млн грн.

Как сообщалось, в состав набсовета "Приватбанка" входят девять членов: Шэрон Искья – глава, Артем Шевалев, Сергей Алексеенко, Эран Кляйн, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик и Юлия Мецгер.

Согласно данным на сайте банка, в состав правления входят восемь человек, в частности Петр Крумханзл – председатель правления, Галина Пахачук, Анна Самарина, Олег Сергеев, Лариса Чернышова, Игорь Лебединец, Андрей Гриценюк и Качмарек Марюс.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 банков.