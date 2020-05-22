В Украине зафиксировано больше 20 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 22 мая поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 50 тысяч 636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: