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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине зафиксировано больше 20 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано больше 20 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 22 мая поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 50 тысяч 636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 824 случая;
  • Волынская область - 740 случаев;
  • Днепропетровская область - 859 случаев;
  • Донецкая область - 141 случай;
  • Житомирская область - 607 случаев;
  • Закарпатская область - 1003 случая;
  • Запорожская область - 401 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
  • Кировоградская область - 460 случаев;
  • Киев - 2522 случая;
  • Киевская область - 1344 случая;
  • Львовская область - 1240 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 277 случаев;
  • Одесская область - 814 случаев;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1323 случая;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1105 случаев;
  • Харьковская область - 866 случаев;
  • Херсонская область - 173 случая;
  • Хмельницкая область - 299 случаев;
  • Черновицкая область - 2905 случаев;
  • Черкасская область - 383 случая;
  • Черниговская область - 119 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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