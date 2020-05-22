В Киевской области не будут смягчать карантин, – ОГА

Киевская областная государственная администрация сообщает, что пока в Киевской области не может быть снят карантин из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевское ОГА сообщает БизнесЦензор.

"Так как один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - сообщает ОГА.

Как сообщает пресс-служба ОГА, сегодня в Киевской области следующие показатели: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) - 13,9 человек (необходимо меньше 12-ти); загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%); среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

"Одновременно сообщаем, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно", - сообщает ОГА.