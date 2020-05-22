Одесский порт впервые принял партию нефти WTI для Кременчугского НПЗ

Одесский порт впервые принял партию нефти марки WTI для Кременчугского НПЗ, которую доставил танкер UMLMA.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Одесского порта сообщает БизнесЦензор.

"Поздно вечером 20.05.2020 г. был заведен в Нефтяную гавань и поставлен к причалу 2-н танкер UMLMA (L=244 m, флаг Катара), который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте. Порт отправки - NEDERLAND TEXAS. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

В этом году Одесский порт уже принял одну судовую партию американской нефти - 80,5 тыс. тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos (L = 249 m, флаг Греции). Кроме того, в 2019 году через одесскую нефтегавань в сторону Кременчуга было отправлено три партии нефтесырья из США, общим объемом 231,5 тыс. тонн.

По словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на т/х UMLMA в Украину впервые завезена партия т.н. "легкой техасской" нефти - West Texas Intermediate (WTI).

Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.