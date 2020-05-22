Производитель видеокарт Nvidia увеличил прибыль из-за роста спроса на игры

Существенное увеличение спроса на компьютерные игры, а также переход многих людей на дистанционную работу и обучение в условиях пандемии коронавируса поддержал результаты американского производителя графических процессоров Nvidia Corp. в первом квартале 2021 финансового года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 апреля, выросла более чем в два раза - до $917 млн, или $1,47 на акцию, по сравнению с $394 млн, или $0,64 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Квартальная выручка Nvidia увеличилась на 39%, до $3,08 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $1,65 на акцию при выручке в $2,97 млрд. Прогноз самой Nvidia предусматривал выручку на уровне $2,94-3,06 млрд с учетом потерь, связанных с последствиями пандемии COVID-19, которые компания оценивала в $100 млн.

"Поскольку коронавирус распространился повсеместно, основная часть мира начала работать и учиться из дома, - заявила главный финансовый директор Nvidia Колетт Кресс в ходе телефонной конференции с аналитиками. - Также увеличилось время, проводимое за видеоиграми".

Более активное использование облачных серверов Nvidia позволило компании увеличить выручку в сегменте дата-центров на 80%, до $1,14 млрд, причем показатель впервые превысил отметку в $1 млрд.

Выручка в игровом сегменте подскочила на 27%, до $1,34 млрд.

Согласно прогнозу компании, ее выручка в текущем финквартале, который завершается в июле, составит порядка $3,65 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составляет $3,25 млрд.

Акции Nvidia подешевели на 0,4% в ходе дополнительных торгов в четверг. Их стоимость выросла на 49% с начала 2020 года.