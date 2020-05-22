Глава СБУ Баканов занимает должность в частной испанской фирме, – СМИ. ВИДЕО
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что нарушает законодательство по которому государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.
Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе – "Новая Зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.
Отмечается, что основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства.
Уставный капитал фирмы – 3 тысячи евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет она какую-либо деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно – фирма не подает годовые отчеты.
Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 года у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер – это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60 тысяч евро, в зависимости от размера уставного капитала.
Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании (№1 / 2010), в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибыли и убытках, изменениях собственного капитала за год и движение средств.
В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона, журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной – администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.
Должность administrador único, которую занимает Иван Баканов по испанскому законодательству – это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.
По украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частной юридического лица, говорится в материале. Это прописано в 25 статье закона "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, цель которых получение прибыли".
"Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой – получение прибыли. Это запрещено. Нарушение имеет документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд", – отметил в комментарии журналистам юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин.
Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой письменный комментарий:
"Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", – отметили в пресс служба СБУ.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// У нас всегда о Конституции Украины вспоминают "когда надо" хотя 90% законов противоречит Конституции Украины,и ничего,живем и процветаем, хотя при этом и "маем то что маем". Не вижу ничего страшного и необычного. У нас 30 лет такое положение вещей (все министерства,ведомства и пр-это "частные фирмы"),так было задумано еще в 1991г.. Все "частные" кампании "кипрской юрисдикции"-это наши деятели "харчующиеся" на "ваучерной приватизации" уже 30 лет и переложившие государственную (общенародную ст1,ст3,ст13,14,16 и пр) собственность в свои карманы путем нехитрых манипуляций и лоббированию своих частных интересов через "своих людей" в законодательной сфере,для этого и проводились "реформы" суть которых и состояла в чудесном превращении госсобственности-в частную,и ничего более.Политика-это концентрированное выражение экономики,все по фень-шую... Т.е у всех этих эффективных "частных собственников"-менеджеров-"реформаторов" от курительных принадлежностей- одни губы,они грубо нарушили "условия приватизации" поэтому владеют всем незаконно.(ст60,Конституции Украины),это обычные зиц-председатели Фунты.. Все зарегистрированое на Кипре и других оффшорах - по праву принадлежит государству Украина-это госсобственность.. Поскольку у нас нет "Фордов" ,которые с нуля своими мозгами и средствами поднимали бы десятилетиями свой бизнес,(уважаемые люди и подобные Форду обоснованно заслужили быть "частными собственниками" и законно владеть заработанным) поэтому всех наших "частных бизнесменов" надо считать "государственными деятелями"временно пользующимися государственным имуществом.,т.е состоящими на гос.обеспечении.Приведя законы в соответствие с Конституцией Украины, все станет на свои места за пару недель как де-юре,так и де-факто ,как по мне. "Без шума и пыли". Поэтому Конституционный суд Украины и должен привести все законы в соответствие Основному закону,чтобы не было таких юридических ляпов,я давно об этом пишу.. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/v3197291