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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин опубликовал постановление о введении адаптивного карантина

Кабмин опубликовал постановление о введении адаптивного карантина

Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №392 от 20 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Постановлением местным властям переданы полномочия как по ослаблению, так и по введению новых ограничений.

Ослабление противоэпидемических мероприятий возможно на территории регионов, которые одновременно отвечают трем признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек, загруженность коек для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 12 на 100 тыс. населения за неделю.

В регионах, которые соответствуют этим трем критериям, местные комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22 мая могут разрешить:

  • проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;
  • проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади здания;.
  • деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах);
  • регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения;.

с 25 мая:

  • перевозки пассажиров метрополитена при условии обеспечения перевозчиком контроля за использованием средств индивидуальной защиты;
  • посещения учреждений дошкольного образования;

с 1 июня:

  • работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек);
  • посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях;
  • перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами;
  • межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом между регионами;

с 10 июня:

  • деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

Кроме того, с 15 июня планируется возобновить регулярные авиаперевозки.

Как сообщалось, исходя из установленных постановлением критериев, по данным Минздрава, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

К выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. 

Автор: 

Кабмін (7742) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Уже все ученые в мире хором кричат, что до сих пор не не раскрыта природа появления короновируса, способ распространения и способы лечения, какое может быть тестирование? Что в результате тестирования главным показателем становится температура человека, которая кстати на разных участках тела разная - самая большая в ухе!!! Поэтому и считают, что гарантия тестирования сегодня не превышает 50% и то, наверное, завышено. Американцы обещают в ближайшие дни опубликовать заключение, что короновирус через поверхности не передается, следовательно, если это так, то все это интенсивное мытье рук и зубов от лукавого - кому-то потребовалось заработать на антисептиках. Луганская и Донецкая области с самым низким уровнем фиксации заболеваемости на все карантине поставлены на смягчение карантина наравне с Черновицкой обл. и Киевом (почему???). В Мариуполе за все время карантина вообще единицы зафиксированных!!! Бредятина полная! Они что там "наверху" употребляют? Почему не указаны показатели неготовности указанных областей и в частности по Донецкой обл.? Почему голословщина? В Украине может и за это сегодня тоже нужно платить дань? Почему КМУ опубликовал принятое ещё 20 мая Постановление только сегодня - через 2 дня, когда сегодня это Постановление должно уже работать, однако местные власти без этого опуса не смогли принять свои Постановления и фактически начало смягчения карантина сорвано??? Что за рука или голова вообще руководит этим вызывающим сегодня у многих большие сомнения карантином? Может они тоже не в Украине? Но нужно в конце концов признать, что, например, организация на местах перевозки пассажиров - это вообще ответственность местных властей, а не МОЗ со Степановым в Киеве и тем более не Главного санитарного врача в единственном числе без санитарной службы ( украинский нонсенс!) - В.Ляшко. Почему одни почему?
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22.05.2020 14:19 Відповісти
жидяра-степанов га*но, но ему плевать на вас и меня - мы мусор для него
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22.05.2020 15:13 Відповісти
Ну он же на задании, у таких как сам, но рангом выше. Копайте глубже))
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22.05.2020 23:59 Відповісти

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