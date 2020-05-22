Минцифры назвало среднюю скорость интернета в городах Украины. ИНФОГРАФИКА

Министерство цифровой трансформации Украины получило данные об около 2 млн измерений скорости интернет-соединений с более 5000 украинских населенных пунктов, в которых проживает 70% населения Украины (около 30 млн).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.

Средняя скорость фиксированного подключения к сети интернет в Киеве составляет 39 Мбит/с, во Львове 44 Мбит/с, в Харькове 49 Мбит/с, в Одессе 53Мбит/с.

Лидерами по скорости фиксированного доступа к интернету являются Волчанск со средней скоростью 83 Мбит/с, а также Конотоп и Северодонецк – 76 Мбит/с.

Измерения проводила компания nPerf.

"Тенденции развития потребностей потребителей контента свидетельствуют, что вскоре 30 Мбит/с не будет достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистического пользователя", - говорится в сообщении.

"Благодаря полученной от nPerf информации располагаем данными о 3337 населенных пунктах, имеющих покрытия с использованием оптоволоконных технологий. Среди них около 1200 в официальной информации от НКРС указываются как таковые, не имеющих покрытия оптоволоконными сетями", - говорится в сообщении.

Минцифры заявляет, что в Украине отсутствует достоверная статистика относительно реального покрытия интернетом в разрезе каждого населенного пункта и технологии. Минцифры активно работает над исправлением этой ситуации, потому что без качественных статистических данных невозможно формировать эффективную политику развития телекоммуникационных сетей.

Статистические данные от nPerf - один из источников такой информации. Они дают наиболее незаангажированную картину, ведь собранные в "полевых" условиях самими пользователями и чрезвычайно важным источником статистической информации для Минцифры.

Отметим, что полученные данные не дают полной картины по покрытию по всей территории. Поэтому Минцифры сочетает их с другими источниками: информация от провайдеров и операторов, НКРС и других государственных и местных органов власти.