БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
245 0

Сервисные центры МВД возобновили экзамены по вождению

Сервисные центры МВД возобновили экзамены по вождению

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины возобновили принятие практических экзаменов по вождению. Их необходимо будет сдавать в защитных масках.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД сообщает БизнесЦензор.

"Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Для прохождения экзамена необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где проходил теоретический экзамен.

"Результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года", - сообщает сервисный центр.

авто (4123) МВС (528) посвідчення водія (124) водії (69)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 