Сервисные центры МВД возобновили экзамены по вождению

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины возобновили принятие практических экзаменов по вождению. Их необходимо будет сдавать в защитных масках.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД сообщает БизнесЦензор.

"Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Для прохождения экзамена необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где проходил теоретический экзамен.

"Результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года", - сообщает сервисный центр.