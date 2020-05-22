Сервисные центры МВД возобновили экзамены по вождению
Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины возобновили принятие практических экзаменов по вождению. Их необходимо будет сдавать в защитных масках.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД сообщает БизнесЦензор.
"Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Для прохождения экзамена необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где проходил теоретический экзамен.
"Результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года", - сообщает сервисный центр.
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