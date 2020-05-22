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НАБУ провело обыски в "Укрзализныце" (обновлено)

НАБУ провело обыски в

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у чиновников АО "Укрзализныци" и представителей частных компаний по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у служебных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний", – сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что обыск осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов экспресса "Киев - Борисполь".

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст. 191 УК Украины.

В ведомстве отмечают, что руководство "Укрзализныци" способствует осуществлению расследования с целью установления всех обстоятельств дела.

Позднее в пятницу врио члена правления железнодорожной компании Роман Веприцкий сообщил, что детективы НАБУ не сообщали ему о подозрении в рамках расследования указанного дела, передает Интерфакс-Украина.

"Детективы НАБУ сегодня действительно приезжали ко мне домой. Вели себя корректно. Предъявили судебное решение о доступе к электронным носителям. Я передал им все носители добровольно. Обыска как такового не было. Свободу передвижения мою, либо членов моей семьи, не ограничивали. О подозрении не сообщали", – сказал топ-менеджер.

По словам Веприцкого, все его действия на посту директора Юго-Западной дороги были законными.

НАБУ (1529) обшук (605) Укрзалізниця (4762)


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АО "Укрзализныца" - это интересная организация. Всегда удивлялся их способности при наличии всех условий развития отрасли(научно-технических кадров ,производственной базы,наработок прорывных технологий типа поездов "маглев" и пр ). выставлять на продажу последние портки"непрофильные активы",каждый год перетасовывать кадры и платить по 50 млн на очередные "аудиты" разным прохиндеям,вместо того чтобы развивать отрасль,вкладывая средства в отечественную экономику,содержать "инвестиционных инвесторов" которые понятно не заинтересованы в развитии отрасли за счет собственных резервов.А они есть и их огромное количество. Как то надо все это использовать на пользу отрасли,бюджету и государству в целом. Всем добра..
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22.05.2020 15:31 Відповісти

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