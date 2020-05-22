В Пакистане разбился авиалайнер с пассажирами на борту
Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) с 99 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в жилом районе южного пакистанского города Карачи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании и местных чиновников, передает БизнесЦензор.
"Самолет PK 8303 с 99 пассажирами и 8 членами экипажа разбился", – сказал представитель национального перевозчика.
Пакистанская армия заявила, что ее силы быстрого реагирования и военизированные формирования прибыли на место для оказания помощи.
По данным местных телеканалов, крушение судна произошло в густонаселенном районе города.
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