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В Пакистане разбился авиалайнер с пассажирами на борту

В Пакистане разбился авиалайнер с пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) с 99 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в жилом районе южного пакистанского города Карачи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании и местных чиновников, передает БизнесЦензор.

"Самолет PK 8303 с 99 пассажирами и 8 членами экипажа разбился", – сказал представитель национального перевозчика.

Пакистанская армия заявила, что ее силы быстрого реагирования и военизированные формирования прибыли на место для оказания помощи.

По данным местных телеканалов, крушение судна произошло в густонаселенном районе города.

Автор: 

авіакатастрофа (130) авіація (2234) Пакистан (28) авіасполучення (2492)


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