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Пункты пропуска в оккупированный Крым будут закрыты до 22 июня, – Госпогранслужба

Пункты пропуска в оккупированный Крым будут закрыты до 22 июня, – Госпогранслужба

Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе Украины и временно оккупированного Россией Крыма будут закрыты до 22 июня, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вчера Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - сказал Демченко.

Демченко напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на границе с Крымом временно прекращено. На оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.

"Кроме того, руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера", - добавил он.

Держприкордонслужба ДПСУ (606) Крим (1066) пункт пропуску (184)


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