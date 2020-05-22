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Пошлины на дизтопливо и автогаз выгодны Коломойскому, – Куюн

Пошлины на дизтопливо и автогаз выгодны Коломойскому, – Куюн

Повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо выгодно олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн, передает БизнесЦензор.

По словам Куюна, повышение акциза и введение пошлины приведет к росту цен на автогаз и дизель, причем независимо от того, импортируются они или производятся в Украине.

"Любой акциз – это непрямой налог. Он ложится прямо в цены. Такая экономическая теория и практика, тут без вариантов. Аналогично пошлина – это, что бы кто бы там не говорил, способ приподнять цену импорта. И ровно на эту же величину поднимется цена на внутреннем рынке", - объяснил Куюн.

По его мнению, принятие этого решения лоббирует группа "Приват", которая контролирует Кременчугский НПЗ (его оператором является "Укртатнафта"), поскольку подорожание импортного топлива позволит им больше зарабатывать.

"Просто люди хотят торговать дороже, сделать альтернативу своему топливу дороже. И, соответственно, дороже продавать, больше зарабатывать. Таким образом, в такую обвертку зашивается поддержка национального производителя, абсолютно частного, на которого нет никаких рычагов влияния… В данном случае нам всем предлагают профинансировать улучшение состояния группы Приват", - объяснил Куюн.

Напомним, в декабре "Укртатнафта" Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале 1+1 Игоря Коломойского.

Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

Сегодня Межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе. В свою очередь, с резкой критикой комиссии выступил депутат Александр Дубинский, близкий к Коломойскому. По его информации, Министерство считает, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.

Ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.

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Топ коментарі
+2
Сейчас вся политика Зеленых для выгоды Коломойского. Он же не даром Зелю на трон посадил.
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22.05.2020 15:25
+1
ЗЄля ж обіцяв що буде регулювати ціни на деякі види товару, от і регулює.
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22.05.2020 15:23
+1
Куюн сказал
видать очень умный Куюн
подорожание импорта всегда приветствовалось отечественными производителями этого же товара, это ж надо, с пафосным видом выдавать аксиому из учебника первого курса как гениальное финансовое открытие
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22.05.2020 15:37
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Сейчас вся политика Зеленых для выгоды Коломойского. Он же не даром Зелю на трон посадил.
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22.05.2020 15:25 Відповісти
Да ты что, почему же тогда он подписал антибенин закон против которого тая яростно бились бенины депутаты.
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22.05.2020 15:28 Відповісти
ты думаешь, она поняла о чем ты спрашиваешь?
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22.05.2020 15:34 Відповісти
сам закон не изучал, но по коментам он запрещает возврат собственности, но не запрещает компенсации? или не так?
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22.05.2020 15:44 Відповісти
ЗЄля ж обіцяв що буде регулювати ціни на деякі види товару, от і регулює.
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22.05.2020 15:23 Відповісти
Беня - просто бизнес , ничего личного . Зеля - каждый должен заниматься своим делом . 95-й квартал . Не больше .
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22.05.2020 15:24 Відповісти
Обложили пошлиной газ и топливо из рашки так что в этом плохого, тем более цены упали все равно.
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22.05.2020 15:24 Відповісти
Ну коли вводять додаткові мита і заборони на експорт електроенергії з рашки, які вигідні Ахметову - то це добре, а коли палива - то це зрада тотальна.
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22.05.2020 15:28 Відповісти
Заголовок не корректный. Акциз на газ и пошлина на дизель. Акциз - это налог не зависящий от того, откуда топливо, а значит Коломойский к лоббированию роста акциза на газ отношения не имеет. Только к росту пошлины.
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22.05.2020 15:37 Відповісти
Куюн сказал
видать очень умный Куюн
подорожание импорта всегда приветствовалось отечественными производителями этого же товара, это ж надо, с пафосным видом выдавать аксиому из учебника первого курса как гениальное финансовое открытие
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22.05.2020 15:37 Відповісти
Куюн, конечно, специалист, но акциз - это налог и он в полном объеме идет в бюджет, а не заводу!
Фишка тут в том, что с тонны нефти есть определенный выход бензинов, дизтоплива, газа и т.п., а смена акциза позволит им продавать больше бензинов при том же объеме продаж ДТ и газа, объем производства которых они увеличить не могут!
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22.05.2020 16:13 Відповісти

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