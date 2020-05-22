Скандальный суд отменил пешеходную зону на киевском Подоле

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации №912 от 28 июля 2017 года, которым запрещено движение транспорта на на Контрактовой площади и по части улицы Петра Сагайдачного.

Об этом свидетельствует решение суда от 18 мая, принятое по иску 6 физических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно указанному распоряжению КГГА, на постоянной основе создана пешеходная зона на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом на них движения транспортных средств и установления физических препятствий, а также предусмотрено одностороннее движение по ряду прилегающих улиц.

Суд решил, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

По мнению суда, возможность полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях, а полномочия органов местного самоуправления устанавливать полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены.

Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение №912 принято без участия заинтересованных лиц, интересы которых так или иначе нарушает это предписание.

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Суд напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как указал суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении КГГА улицам. Суд указал, что не получил подтверждения проведения общественных слушаний относительно внесения изменений в Генплан Киева по созданию пешеходной зоны на ул. П. Сагайдачного.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА №912 от 28 июля 2017 года противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономических и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности, принято администрацией за пределами законных полномочий, а потому подлежит отмене.