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Скандальный суд отменил пешеходную зону на киевском Подоле

Скандальный суд отменил пешеходную зону на киевском Подоле

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации №912 от 28 июля 2017 года, которым запрещено движение транспорта на на Контрактовой площади и по части улицы Петра Сагайдачного.

Об этом свидетельствует решение суда от 18 мая, принятое по иску 6 физических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно указанному распоряжению КГГА, на постоянной основе создана пешеходная зона на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом на них движения транспортных средств и установления физических препятствий, а также предусмотрено одностороннее движение по ряду прилегающих улиц.

Суд решил, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

По мнению суда, возможность полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях, а полномочия органов местного самоуправления устанавливать полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены.

Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение №912 принято без участия заинтересованных лиц, интересы которых так или иначе нарушает это предписание.

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Суд напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как указал суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении КГГА улицам. Суд указал, что не получил подтверждения проведения общественных слушаний относительно внесения изменений в Генплан Киева по созданию пешеходной зоны на ул. П. Сагайдачного.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА №912 от 28 июля 2017 года противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономических и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности, принято администрацией за пределами законных полномочий, а потому подлежит отмене.

Автор: 

КМДА (863) Київ (4678) транспорт (505) Окружний адмінсуд Києва (152)


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У нас и украинских общин нет,которые могут формировать Громаду, есть еврейские,есть ромские, .греческие.советские общины (ОБЗЖ) и т д,а украинских общин нет,которые могут одинаково на равных , быть в правовом поле с сторонними общинами,.которые находятся на нашей земле и могут жить не по законам украинского государства.,это новое и для разобщённой Украины это может являться фундаментом государства при том, что украинцы имеют свою УПЦ. Община может решить вопрос пешеходной зоны на киевском Подоле,который отменил скандальный суд Украинцы не ленитесь управлять своим государством!

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22.05.2020 21:17 Відповісти
бо ж паршивим скотосуддям на ренжроверах незручно об*їзджати на роботу
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22.05.2020 21:29 Відповісти
Цей говносуд на Печерську де РНБО.
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22.05.2020 22:14 Відповісти
Громада не может менять направление улицы потому что ее должна менять громада. Не обращайте внимание, это судовая рефориа, идем дальше, главное ниичего с этим не делать.
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23.05.2020 15:45 Відповісти

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