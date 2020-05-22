Количество отходов в Украине за год выросло на 25%, – Госстат

Количество отходов в Украине, образованных в 2019 году, по предварительным данным, увеличилось на 25% по сравнению с 2018 годом – до 441,2 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, образование вредных отходов I-III классов опасности сократилось на 8,8% и составило 571,7 тыс. тонн.

Доля отходов, удаленных в специально отведенные места, возросла на 40,6% – до 238,4 млн тонн.

При этом было утилизировано 108 млн тонн отходов – на 4% больше, чем годом ранее.

Объем сожженных отходов в прошлом году также возрос – на 8,8% по сравнению с 2018 годом, до 1,1 млн тонн.

По данным Госстата, больше всего отходов образуется в Днепропетровской (57,1% от общего объема отходов в стране), а также в Полтавской (22,1%, с учетом отходов ПАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"), Кировоградской (8,5%) и Донецкой (5,8%) областях.

В то же время по количеству вредных отходов I-III классов опасности лидируют Донецкая (25,8% от общего объема), Сумская (24,4%) и Полтавская (14%) области

В целом на конец 2019 года, по данным Госстата, в Украине накопилось 15,39 млрд тонн отходов, в том числе вредных – 12,2 млн тонн.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.