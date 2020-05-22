Банкиры спрогнозировали дальнейшее снижение ставок по депозитам

Падение ставок по депозитам, которое прекратилось в период карантина, вскоре продолжится.

Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола, проведенного "Финансовым клубом", передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"Тренд на снижение процентных ставок до конца года будет продолжаться. Нацбанк декларирует инфляционные ожидания 6,5-7%, поэтому мы понимаем, что стоимость денег будет на 1-2 процентных пункта выше", – сказал председатель правления "Идея Банка" Михаил Власенко.

"В сценарии, когда учетная ставка НБУ будет 7% уже в июне, можно ожидать снижения депозитных ставок. Но интуитивно в краткосрочной и среднесрочной перспективе я вижу двузначные цифры доходности вкладов", – считает директор по рынкам капитала "Альфа-Банка" Татьяна Попович.

"Ставка до конца июня в гривне будет в среднем 11% годовых, а в долларах – 1,5%", – прогнозирует заместитель председателя правления банка "Форвард" Андрей Прусов.

"Мы хотим на конец лета увидеть среднюю ставку привлечения на уровне 10% – максимум 11% годовых. Сейчас у нас максимальная ставка привлечения – 12,75% по вкладам на полтора года", – рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка "Глобус" Дмитрий Замотаев.

В "ТАСкомбанке" уже предлагают по вкладам в гривне около 11%, в долларах – 2%.

"Думаю, что на уровне 10-11% ставки у нас будут держаться, по доллару – около 1,5-2%", – отметил заместитель председателя правления "ТАСкомбанка" Олег Поляк.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.