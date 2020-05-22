Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая

В понедельник, 25 мая, метрополитен Харькова вновь начнет перевозить пассажиров.

Об этом сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров Украины харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра", - сообщил Кернес.

Он напомнил о том, что карантин не отменен, а только ослаблен, поэтому в метро, как и в другом общественном транспорте, необходимо придерживаться ряда санитарных норм.

Харьковский метрополитен приостановил свою работу вечером 17 марта в связи с введением мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.

Как сообщалось, по данным Минздрава, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

К выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.