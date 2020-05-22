Украина рассчитывает начать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС, – Петрашко

Украина рассчитывает начать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС, а также считает приоритетным устранить технические барьеры торговли с Евросоюзом.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе встречи с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает БизнесЦензор.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", – сказал Петрашко.

По его словам, Европейский союз остается главным торговым партнером Украины. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил $45,7 млрд, из которых экспорт составил $20,8 млрд. В частности, крупнейшими импортерами украинской продукции стали Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия.

Стороны также обсудили вопросы государственных закупок, которые могут существенно повлиять на рост украинского производства.

Петрашко отметил, что сейчас Минэкономики работает над проектом регламента, правила которого не будут противоречить международным обязательствам в сфере закупок, и поддерживать локализованное производство в условиях мирового экономического кризиса.