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Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат

Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%, по сравнению с 8,6% в марте и 4,1% в феврале.

По отношению к марту 2020 года падение промышленного производства в апреле составило 12,8%, однако с коррекцией на количество рабочих дней спад составил 6%.

В перерабатывающей промышленности в апреле 2020 года к апрелю 2019 года падение без учета коррекции составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

В целом за январь-апрель 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года. С коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

Автор: 

виробництво (1295) промисловість (447) спад промисловості (27) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+13
Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат - Цензор.НЕТ 7714
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22.05.2020 16:15
+10
Парадокс, в січні епідемії не було, а промвиробництво впало аж на 5,1%! Одразу видно професіоналізм уряду зе-команди))))
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23.05.2020 00:20
+8
А я думал мы уже на дне?! А оказывается дно легко пробивается !
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22.05.2020 22:31
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Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат - Цензор.НЕТ 7714
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22.05.2020 16:15 Відповісти
А яке вiдомство на Украiнi вiдповiдаэ за промислове виробництво? Теоретично ,це мегамiнiстерство економiки,торгiвлi та ciльскогосподарства,а практично,такого вiдомства не iснуэ.Промисловiсть кинута напризволяще.Десь там далеко прийняли рiшення позбавитись вiд украiськоi промисловостi,на це спочатку среагували в урядi Януковича,а потiм естафету прийняв уряд,нiбито патрiотичний,Яцинюка.Пiсля змiни уряду Гончарука на уряд Шмигаля,голова спiлки промисловцiв та пiдприэмцiв Анатолiй Кiнах запропонував створити мiнiстерсво промислового розвитку та iновацiй,але до нього,на жаль,не прислухались.Ось таке згубне,недалекоглядне та легковажне ставлення до проблем промисловостi.Не дивно,що промисловiсть показуэ стале падiння виробництва,хоча тут мають мicце як об'эктивнi,так i суб'эктивнi фактори.
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22.05.2020 16:17 Відповісти
Логічно на стільки ж має подорожчати доллар.
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22.05.2020 22:03 Відповісти
А я думал мы уже на дне?! А оказывается дно легко пробивается !
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22.05.2020 22:31 Відповісти
То вы не так поняли и вырвали из контекста
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23.05.2020 07:07 Відповісти
Так я на собственном опыте убедился , недавно в карманах шарил ,деньги искал , так активно искал , что аж карман прорвал , вот и сделал вывод , что дно легко пробивается! Самое интересное что я знал - денег там нет ,но очень хотелось. Думаю с промышленностью у нас так же. Нет - но очень хочется. Промышленность - это не выплавить сталь и продать за границу!Промышленность - это целый комплекс взаимосвязанных производств от добывания полезных ископаемых до выпуска товаров народного потребления , машиностроение , высокие технологии , от выращивания и сбора урожая , до производства переработанных продуктов питания, а не просто продажи зерна за границу! А так , это остатки и обломки производства ! Все производство в Китае !
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23.05.2020 10:38 Відповісти
Такими темпами к концу года Украина потеряет половину пром производства. Но Наполеону видимо не докладывают. Боятся потревожить почивание на лаврах. В пенсионном фонде минус 60 миллиардов. Вот радости приготовил Галабародька своим пензионерам выбарцам!
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22.05.2020 22:47 Відповісти
Половину вряд ли, но обещанные 40% сделают. Зеленые сказали - зеленые сделали, и совсем не сбрехали.
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23.05.2020 11:21 Відповісти
Отрицательный результат тоже результат.
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23.05.2020 14:16 Відповісти
При этом каждый имеет право на ошибку. Зезидент - может ошибаться постоянно, работа у него такая.
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23.05.2020 16:41 Відповісти
Главное, что бы ему не мешали и не докучали. Тогда он согласится вами поруководить еще 5 лет.
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23.05.2020 16:44 Відповісти
Надо больше карантина-запретить весь транспорт и работу всех предприятий. И пох на производство и что страна катится в финансово-экономическую пропасть!
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22.05.2020 23:46 Відповісти
Парадокс, в січні епідемії не було, а промвиробництво впало аж на 5,1%! Одразу видно професіоналізм уряду зе-команди))))
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23.05.2020 00:20 Відповісти
Не то слово! Нефть марки Brent в Вестеросе упала в цене почти в три раза с начала года.
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23.05.2020 18:05 Відповісти
Странно что оно вообще осталось. Хоть какое то. Ибо и "папередники" и теперешние "управляющие" не знают куда плывут." На плоту по течению". А куда то течение? Ну,"После нас хоть потоп"!Рефлексия,как у подопытных жаб. Экономика переводится как ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО, а не как бизнес( ростовщичество или "законное" обжуливание и грабеж) Пока Вы,
уроды этого не поймете, Украине не быть. Как и у хорошего дома должен быть хороший фундамент( образование,наука,культура,социальный договор,социальная общность). Должны быть стены( промышленность,сельское хозяйство) ,должна быть кровля( правовая система,защищающая о катаклизмов),окна и двери( наши правила по которым мы смотрим на мир и мир приходит к нам в "гости",должно быть тепловодоснабжение и канализация( финансовая система,инфраструктура) Может быть комфортно в доме где что то плохо функционирует или нет стены( промышленности) или дерьмовый фундамент? Вы уроды этого простого расклада и не понимаете!
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23.05.2020 07:38 Відповісти
. . . интересный факт . . . кЫтайци, сейчас нефть по дешевке нефть закупают . . . на будущее . . . а Ненька - нет . . . у нас, вообще, будущее - планируется ????????????
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23.05.2020 12:04 Відповісти
яка там нафта,бюджет пустий,незабаром пенсії платити нема з чого буде.
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25.05.2020 00:22 Відповісти
Лэди, сеньоры, фрау, мисс, к сожалению, у вас ничего не выйдет.
В апреле я тоже поскользнулся.
Упал.
Закрытый перелом!
Потерял сознание.
Очнулся...
Какой гипс???
В маске.
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23.05.2020 17:50 Відповісти
Удивительно. Наверное производство теперь с минусом - после 5 лет порошенко падать как бы и некуда
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23.05.2020 19:21 Відповісти
Зе, ты зачем создал ковид?
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24.05.2020 08:47 Відповісти
Спасибо за ваш выбор 3*****.
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24.05.2020 10:54 Відповісти
Бо то напевно треба не хвалитися грішми заробітчан , а створювати якісь чеснооплачувані робочі місця , чи шо . Шось треба починати робити самим , треба перестати кошмарити інвестора , створити якісь суди , прокуратуру , право . Шоб то було якось все по закону , як в цивілізованому світі . Бо якщо сидіти і нічо не робити - то нічо не буде . І перестаньте людей , молодше 28ми років називати заробітчанами . Це ЕМІГРАНТИ . Україна мусить то собі якось усвідомити . Заробітчани - це 28+ , і то не всі .
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24.05.2020 14:56 Відповісти
чем хуже тем скорее Зе в ростов здрыснет ..))
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24.05.2020 15:00 Відповісти
Это просто отрицательный прирост
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24.05.2020 15:56 Відповісти
У 2014 в звязку з війною та окупацією Криму і частини Донбасу Україна втратила 20%. Вазелін при владі гірше війни з кацапами!
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24.05.2020 19:17 Відповісти
падает у того, у кого хоть что-то стоит, а если уж рухнуло, то точно ничего не стояло...
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25.05.2020 07:16 Відповісти
Урррра!!!

Промпроизводство из-за коронавируса еще в сентябре прошлого года стало падать. Авансом, так сказать.

Но ЗЕ ниучом неувиноуат...
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25.05.2020 12:36 Відповісти

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