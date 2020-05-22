Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат
Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.
С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%, по сравнению с 8,6% в марте и 4,1% в феврале.
По отношению к марту 2020 года падение промышленного производства в апреле составило 12,8%, однако с коррекцией на количество рабочих дней спад составил 6%.
В перерабатывающей промышленности в апреле 2020 года к апрелю 2019 года падение без учета коррекции составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.
В целом за январь-апрель 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 8%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года. С коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.
Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.
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уроды этого не поймете, Украине не быть. Как и у хорошего дома должен быть хороший фундамент( образование,наука,культура,социальный договор,социальная общность). Должны быть стены( промышленность,сельское хозяйство) ,должна быть кровля( правовая система,защищающая о катаклизмов),окна и двери( наши правила по которым мы смотрим на мир и мир приходит к нам в "гости",должно быть тепловодоснабжение и канализация( финансовая система,инфраструктура) Может быть комфортно в доме где что то плохо функционирует или нет стены( промышленности) или дерьмовый фундамент? Вы уроды этого простого расклада и не понимаете!
В апреле я тоже поскользнулся.
Упал.
Закрытый перелом!
Потерял сознание.
Очнулся...
Какой гипс???
В маске.
Промпроизводство из-за коронавируса еще в сентябре прошлого года стало падать. Авансом, так сказать.
Но ЗЕ ниучом неувиноуат...