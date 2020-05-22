Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%, по сравнению с 8,6% в марте и 4,1% в феврале.

По отношению к марту 2020 года падение промышленного производства в апреле составило 12,8%, однако с коррекцией на количество рабочих дней спад составил 6%.

В перерабатывающей промышленности в апреле 2020 года к апрелю 2019 года падение без учета коррекции составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

В целом за январь-апрель 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года. С коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.