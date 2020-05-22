Активность на рынке труда растет третью неделю подряд, – НБУ

Активность населения на рынке труда растет третью неделю подряд, в частности, возрастает количество новых вакансий во всех сферах труда, что свидетельствует о восстановлении экономической активности на фоне ослабления ограничений.

Об этом сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

"В мире возобновляются позитивные настроения. Страны смягчили карантин и расширили меры по поддержке экономики. Появились новости о предыдущих положительные результаты клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса. Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов. Оживляется и украинский бизнес. Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Это говорит о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантина", - сказано в сообщении.

Как сообщается, спрос на рабочую силу восстанавливается во всех сферах, не только в секторе услуг. В то же время количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается.

Продукты питания за неделю подорожали незначительно. Несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. В то же время снижались цены на овощи. Также подешевели лекарства, в том числе и из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

За месяц продукты питания подорожали на 0,6%.

Отмечается, что фрукты на этой неделе подорожали на 2,7% после роста цены на 2,2% на прошлой неделе под влиянием сокращения предложения.

Кроме того, выросли в цене макароны (0,4%), мука и крупы (0,5%), рыба (1,3%), молоко (0,7%) и кондитерские изделия (0,9%). Табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,3%, 0,8% и 0,1%, соответственно.

В то же время снизились цены на овощи (0,4%), сахар (0,2%) а также масло и жиры (0,1%).

НБУ отметил, что цены на лекарства снижались под влиянием рыночных факторов, в частности, стабильной ситуации на валютном рынке

Цены на топливо продолжали сохранять стабильность после падения в предыдущем месяце, в то время как из-за послабления карантина и роста активности населения поднялась цена на автомобильный газ.