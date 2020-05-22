Фонд гарантирования заметил попытку владельцев "Укринбанка" уйти от долгов через суд

Компания, провозгласившая себя правопреемницей "Укринбанк", пытается избежать возмещения причиненных кредиторам убытков путем контролируемого банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Так, 8 мая Хозяйственный суд Луганской области принял к рассмотрению заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО "Укринком" по иску ООО "ЮС-Металл".

"Все признаки указывают на то, что ПАО "Укринком" пытается уйти в контролируемое банкротство и таким образом избежать расчетов с кредиторами банка", – подчеркивается в сообщении.

По данным Фонда, сумма акцептованных требований кредиторов банка по состоянию на 1 апреля превышает 3 млрд грн, из которых вкладчикам с депозитами свыше 200 тыс. грн (4 очередь) должно быть возвращено 607,7 млн грн, не связанным с владельцами юридическим лицам (и другим кредиторам 7 очереди) – около 500 млн грн, кроме того остаются невозвращенными 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам банка Фондом гарантирования.

"Цинизм ситуации заключается в том, что после признания Национальным банком Украины ПАО "Укринбанк" несостоятельным (в декабре 2015 года), дождавшись, пока Фонд выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд грн в пределах гарантированной суммы, заинтересованные лица, среди которых и бывшие акционеры банка, инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры выведения банка с рынка и в июле 2016 за одну ночь внесли изменения в Единый государственный реестр (ЕГР)", – заявляют в Фонде.

Таким образом ПАО "Укринбанк" было переименован в ПАО "Укринком", а месторасположение юрлица изменено из Киева на Северодонецк Луганской области. Конечным бенефициарным владельцем в ЕГР значится Клименко Владимир Александрович, в прошлом – председатель набсовета и владелец "Укринбанка".

"Это новое юридическое лицо вывело в свою пользу из ПАО "Укринбанк" все активы, включая недвижимость, однако остановила расчеты с кредиторами, и таким образом незаконно присвоило средства вкладчиков банка, кредиторов и государства", – подчеркивается в сообщении.

"Теперь же ПАО "Укринком", которое настаивает на том, что оно является правопреемником ПАО "Укринбанк", начало процедуру банкротства не по банковскому законодательству, а по процедуре, предусмотренной для небанковских юридических лиц. Она не предусматривает никакой приоритетности прав вкладчиков на получение возмещения и не закрепляет очередности получения средств остальными кредиторами", – констатируют в Фонде.

Фонд гарантирования заявляет, что инициирование банкротства банка в обход процедур, предусмотренных банковским законодательством, неприемлемо и прямо противоречит законодательству, что, в частности, подтверждено постановлением Верховного Суда.

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Как сообщалось, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц заявлял, что Большая палата Верховного суда отказалась признать компанию "Укринком" правопреемником неплатежеспособного "Укринбанка".

В Фонде также подчеркивали, что по решению Верховного суда, сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, являются ничтожными.

Ранее Фонд гарантирования вкладов подал заявления в прокуратуру и СБУ по факту перерегистрации в реестре юридических лиц на нового руководителя и переименование ликвидируемого "Укринбанка".

Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать.

Однако 29 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию "Укринбанка", а 13 июля Киевский апелляционный суд отклонил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов. При этом все гарантированные суммы возмещения вкладчикам банка были выплачены Фондом гарантирования.

13 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "Укринбанк" не только перерегистрировано на нового руководителя и по новому юридическому адресу, но также и переименовано в "Укринком".

Высший админсуд кассационную жалобу Нацбанка оставил также без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.