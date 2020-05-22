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Фонд гарантирования заметил попытку владельцев "Укринбанка" уйти от долгов через суд

Фонд гарантирования заметил попытку владельцев

Компания, провозгласившая себя правопреемницей "Укринбанк", пытается избежать возмещения причиненных кредиторам убытков путем контролируемого банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Так, 8 мая Хозяйственный суд Луганской области принял к рассмотрению заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО "Укринком" по иску ООО "ЮС-Металл".

"Все признаки указывают на то, что ПАО "Укринком" пытается уйти в контролируемое банкротство и таким образом избежать расчетов с кредиторами банка", – подчеркивается в сообщении.

По данным Фонда, сумма акцептованных требований кредиторов банка по состоянию на 1 апреля превышает 3 млрд грн, из которых вкладчикам с депозитами свыше 200 тыс. грн (4 очередь) должно быть возвращено 607,7 млн грн, не связанным с владельцами юридическим лицам (и другим кредиторам 7 очереди) – около 500 млн грн, кроме того остаются невозвращенными 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам банка Фондом гарантирования.

"Цинизм ситуации заключается в том, что после признания Национальным банком Украины ПАО "Укринбанк" несостоятельным (в декабре 2015 года), дождавшись, пока Фонд выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд грн в пределах гарантированной суммы, заинтересованные лица, среди которых и бывшие акционеры банка, инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры выведения банка с рынка и в июле 2016 за одну ночь внесли изменения в Единый государственный реестр (ЕГР)", – заявляют в Фонде.

Таким образом ПАО "Укринбанк" было переименован в ПАО "Укринком", а месторасположение юрлица изменено из Киева на Северодонецк Луганской области. Конечным бенефициарным владельцем в ЕГР значится Клименко Владимир Александрович, в прошлом – председатель набсовета и владелец "Укринбанка".

"Это новое юридическое лицо вывело в свою пользу из ПАО "Укринбанк" все активы, включая недвижимость, однако остановила расчеты с кредиторами, и таким образом незаконно присвоило средства вкладчиков банка, кредиторов и государства", – подчеркивается в сообщении.

"Теперь же ПАО "Укринком", которое настаивает на том, что оно является правопреемником ПАО "Укринбанк", начало процедуру банкротства не по банковскому законодательству, а по процедуре, предусмотренной для небанковских юридических лиц. Она не предусматривает никакой приоритетности прав вкладчиков на получение возмещения и не закрепляет очередности получения средств остальными кредиторами", – констатируют в Фонде.

Фонд гарантирования заявляет, что инициирование банкротства банка в обход процедур, предусмотренных банковским законодательством, неприемлемо и прямо противоречит законодательству, что, в частности, подтверждено постановлением Верховного Суда.

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Как сообщалось, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц заявлял, что Большая палата Верховного суда отказалась признать компанию "Укринком" правопреемником неплатежеспособного "Укринбанка".

В Фонде также подчеркивали, что по решению Верховного суда, сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, являются ничтожными.

Ранее Фонд гарантирования вкладов подал заявления в прокуратуру и СБУ по факту перерегистрации в реестре юридических лиц на нового руководителя и переименование ликвидируемого "Укринбанка".

Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать.

Однако 29 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию "Укринбанка", а 13 июля Киевский апелляционный суд отклонил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов. При этом все гарантированные суммы возмещения вкладчикам банка были выплачены Фондом гарантирования.

13 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "Укринбанк" не только перерегистрировано на нового руководителя и по новому юридическому адресу, но также и переименовано в "Укринком".

Высший админсуд кассационную жалобу Нацбанка оставил также без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.

Автор: 

банкрутство (548) суд (3322) Фонд гарантування вкладів (1450) укрінбанк (19)


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