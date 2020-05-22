"Укрпошта" объявила тендер на закупку информационной системы за 197 миллионов

21 мая "Укрпошта" опубликовала в системе ProZorro тендер на закупку системы управления информационными потоками, бизнес-процессами и ресурсами с ожидаемой стоимостью почти 197 млн ​​грн.

Об этом говорится в сообщении почтового оператора, передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" планирует в течение 2021 года провести полную автоматизацию компании. Тендер на ERP-систему – это первый этап выполнения этого плана, который имеет целью повышение эффективности деятельности компании за счет создания единой информационной системы, обеспечивающей оперативную и достоверную информацию для принятия управленческих решений и оптимизации трудовых процессов, которые в настоящее время выполняются в ручном режиме", – отмечается в сообщении.

Вторым шагом компания планирует запустить тендер на закупку новой фронт-системы для автоматизации всех процессов в отделениях и работы операторов, чтобы повысить качество услуг, предоставляемых клиентам, и сократить время операций.

На третьем этапе запланировано внедрение CRM-системы.

"Сейчас в "Укрпоште" существует несколько систем учета ресурсов компании: финансовых, человеческих, материальных и тому подобное. Предыдущие системы действуют еще с 2000-х годов и многие из них – по региональному принципу. Все это приводит к неэффективным расходам времени и ресурсов на ввод и обработку информации, синхронизацию данных и, самое главное, затрудняет необходимые изменения процессов. Новая система должна объединить в себе все функции существующих программ, чтобы мы построили быструю и прозрачную систему планирования и управления ресурсами во всех отделениях всех регионов", – отметил директор по внедрению систем управления бизнес-процессами "Укрпошты" Юрий Миняйло.

Основными критериями выбора победителя тендера станет цена, предыдущий успешный опыт внедрения ERP-систем в крупных компаниях, наличие необходимого функционала, высокая безопасность технологии и максимальное соответствие функций системы потребностям компании.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 22 июня.

"Укрпошта" планирует подписать договор на поставках в июле-августе этого года. Далее будет активна подготовительная работа, чтобы с 1 января 2021 года первые модули новой системы заработали в компании в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Автоматизация "Укрпошты" стала возможной благодаря растущим бизнес-показателям и инвестиционной программе 2020 года, которая почти в 19 раз больше, чем 2019 и составляет 1,6 млрд грн.

В первом квартале 2020 года "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн чистого дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Общие доходы компании составили почти 2,25 млрд грн. При этом национальный почтовый оператор получил 89,5 млн грн чистой прибыли.

"Укрпошта" получила за 2019 год 607 млн ​​грн чистой прибыли до налогообложения.